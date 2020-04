Forêt de Soignes : l’observation de la faune se fait plus rare vu l’augmentation de la fréquentation

La forêt de Soignes est très fréquentée en cette période de confinement. Plus que d’habitude selon Bruxelles-Environnement. Ce qui n’est pas sans incidence sur la faune que l’on observe moins ces dernières semaines.

Une petite balade au cœur du poumon vert de la capitale, c’est devenu un réflexe pour de nombreux Bruxellois depuis le début des mesures de confinement. Ce qui augmente la pression sur la faune de la forêt. " On observe moins d’animaux. Cela ne veut évidemment pas dire qu’ils ont disparu. " Le chevreuil par exemple, mais c’est vrai aussi pour d’autres espèces, se réfugient dans des zones où ils peuvent se cacher par rapport aux promeneurs. Et on verra par la suite si cela a véritablement un impact négatif sur le niveau des populations. Mais ce ne sera pas avant l’année prochaine " explique Stéphane Van Wijnsberghe, responsable "Nature et Forêts" pour Bruxelles Environnement.

Sangliers

Seule exception : les sangliers. Ils ont été aperçus dans la partie bruxelloise de la forêt où personne ne s’attendait à les voir. " Ce qu’on sait, c’est qu’on a une augmentation de la population de sangliers principalement sur la partie flamande. Et donc est-ce que c’est déjà l’influence de cette augmentation avec une migration vers la partie bruxelloise et la fréquentation de zones assez inattendues ? Tout cela doit encore être discuté avec les scientifiques pour bien comprendre ce qui est en train de se passer ".

Nouvelles règles

En attendant d’y voir plus clair, vu l’augmentation de la fréquentation de la forêt, Bruxelles Environnement demande aux promeneurs de bien rester sur les chemins et de tenir les chiens en laisse même là où il ne faut pas habituellement.