Forêt de Soignes : certains phénomènes laissent à penser que le réchauffement climatique a déjà des conséquences sur les hêtres

Les petites fleurs mâles des hêtres jonchent les sentiers de la forêt - © Rtbf

Régénération naturelle

Cette floraison multiple va de pair avec un autre phénomène, celui de la régénération naturelle des hêtres. Impensable encore il y a un peu plus de 10 ans. " Il y a 20-30 ans, on ne plantait que des hêtres issus de pépinière " se rappelle Martine Coulon, cheffe de la deuxième brigade de la forêt de Soignes. " Puis, on a fait des essais de semis avec des faînes qu’on avait récoltées. Mais ça ne fonctionnait pas. On fait des études. Sans résultat. On a fini par se dire que la régénération naturelle, ce n’était pas possible en forêt de Soignes. Et puis subitement, d’un coup, après 2005, on a en a eu tout plein. Là on s’est tous dit : ‘ah bon, qu’est-ce qui se passe’ ".