Forest va recevoir 400.000 euros pour sécuriser l'abord des écoles

La commune de Forest va bénéficier d’une subvention de 432.115 euros, octroyée par la Région de Bruxelles-Capitale pour l’organisation et l’exécution de petits travaux destinés à renforcer la sécurité routière autour des écoles. Les travaux devraient commencer au printemps 2021. De quoi s’agit-il exactement ?

Il est prévu de sécuriser le parcours des piétons sur les trottoirs et lors des traversées de voiries communales autour de 28 écoles (agrandissement d"oreilles de trottoirs", marquage au sol, pose de figurines "rétroréfléchissantes", installation d’arceaux pour vélos…).

Par ailleurs, rue du Mystère, la rue scolaire sera pérennisée via le placement de deux barrières de fermeture et la création de zones d’évitement, avec marquage, potelets et placement de la signalisation adéquate.

Esmeralda Van Den Bosch, échevine de la mobilité espère ainsi "que ces différentes installations inviteront les parents automobilistes, cyclistes et piétons à évoluer ensemble sur les routes dans le respect et la convivialité". "Ces projets complètent les différentes actions déjà menées avec les parents et les enfants", précise Stéphane Roberti, bourgmestre de Forest, "des écoles développent des plans de mobilité scolaire, participent à des projets de rang à pied et de rang à vélo, nous continuerons à encourager et à soutenir ces initiatives. "