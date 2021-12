Forest: une jeune femme de 20 ans intoxiquée au monoxyde de carbone

Une jeune femme de 20 ans a été victime d'une intoxication au monoxyde de carbone, mardi soir vers 22h40, dans une habitation avenue des Sept Bonniers à Forest, selon les pompiers de Bruxelles mercredi. Elle a été transportée à l'hôpital pour y être soignée mais ses jours ne sont pas en danger.

Un appel à la Cellule d'Urgence 112 a été passé pour une jeune femme retrouvée inconsciente dans sa salle de bain, avenue des Sept Bonniers à Forest. L'opérateur du 112 a demandé d'ouvrir les fenêtres et de tirer la victime hors de la salle de bain, dans l'attente de l'arrivée des secours.

Le père et le frère de la victime ont fait le nécessaire. Celle-ci a ensuite été emmenée directement à l'hôpital par le SMUR. Ses jours ne sont pas en danger.

La cause de l'intoxication est un chauffe-eau défectueux dans la salle de bains. Les pompiers de Bruxelles rappellent à ce sujet qu'il est important de faire installer des appareils de chauffe conformes, par un technicien agréé, et de faire les entretiens réguliers requis. Il est également nécessaire de prévoir une bonne évacuation des gaz de combustion, une bonne ventilation et un apport régulier d'air frais.