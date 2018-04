Forest: un stage pour insuffler l'esprit du Street Art

Bonbonne à la main, le jeune Dario s’exerce au tracé et au remplissage. Ce qu’il aime, c’est dessiner des flammes aux couleurs orangées et bleutées sur l’un des murs de l’atelier. "Graffer" demande toute une série de techniques. Les jeunes apprentis sont bien encadrés. Adrien Roubens est street artiste professionnel. Il leur apprend : "Le pochoir, le remplissage, le portrait, le tracé et le dégradé".

Selon lui, on sent très vite l’envie chez les jeunes adolescents : "Certains ont vraiment la fibre. On voit directement qu’ils aiment graffer ", explique-t-il. C’est surtout un véritable stage artistique : "Avec ce qu’on leur apprend, ils peuvent dessiner sur toile, sur papier. L’objectif n’est pas de les faire devenir graffeur ou vandale. On est là pour leur montrer les belles choses qu’il y a moyen de faire à partir de ce que l’on voit dans la rue."

Julien Piloy est le gérant de Propaganza à l’initiative du projet : "On voulait transmettre et partager notre passion. Leur ouvrir les yeux sur les techniques et les genres. Et leur montrer qu’il y a moyen de vivre du Street Art, de devenir professionnel", confie-t-il.

Pour le côté historique, des visites guidées sur les traces de l’art de rue bruxellois sont organisées tous les jours.

Ce stage d’une semaine coûte 250 euros. La prochaine semaine de stage est prévue pour les vacances d’été.