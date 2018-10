Forest: publicité électorale frauduleuse de la Liste du Bourgmestre

L'histoire qui suit rappelle que les candidats doivent être très prudents en cette campagne électorale. A Forest, deux candidats de la Liste du Bourgmestre ont utilisé les données personnelles d'électeurs de plus de 65 ans de manière frauduleuse. Francis Résimont, échevin en charge des seniors et Pierre Teirlinck, coordinateur du service seniors, ont envoyé un courrier vantant les mérites des activités menées par la commune pour cette tranche d'âge.

Un envoi ciblé, basé sur un listing d'adresses du service senior, ce qui est interdit. La loi autorise seulement aux partis d'utiliser le fichier global des électeurs, celui qui ne reprend que le nom et l'adresse.

Cela pose beaucoup de questions

C'est un candidat Ecolo qui a découvert la fraude. Ce qui a mis la puce à l'oreille de Thierry Lucy, c'est l'étiquette collée sur l'enveloppe adressée à sa mère. Y apparaissait la même faute dans son nom que dans les courriers d'invitation à des activités du service senior: "avec un S en plus et un I à la place d'un E, ce qui fait que l'on a très vite identifié le fichier comme étant le même. Or, dans le cadre de l'inscription de ma maman dans le fichier de seniors, il n'était pas question de recevoir des tracts électoraux".

Le candidat vert dénonce une infraction aux règles électorales et relatives à la vie privée. Il évoque aussi une sorte de conflit d'intérêt vu le statut des candidats signataires de ce courrier: "C'est un employé communal qui travaillait au service seniors, détaille Thierry Lucy, de même que l'échevin en charge des seniors, pour faire le point et le bilan sur leurs actions passées."

Je ne vais pas tourner autour du pot, oui, je l'ai fait

C'est Pierre Teirlinck qui s'est chargé lui-même de l'envoi. 19ème sur la liste du bourgmestre, ce candidat reconnait les faits. Il dit ignorer que le fichier des électeurs est le seul dont peuvent se servir les candidats: "C'est un fichier qui date de Mathusalem que j'avais imprimé un jour et que j'avais gardé chez moi donc je reconnais tout à fait mon erreur. Je pense que c'est courant dans la pratique un peu partout mais on le fait peut-être plus intelligemment".

C’est le propre d’une élection communale d’avoir des non-professionnels de la politique

Contacté, celui qui mène la Liste du Bourgmestre réagit à ces informations. "C’est très dommage, déclare Marc-Jean Ghyssels, c’est une période où tout le monde est surexcité. Les nouvelles obligations en matière de respect de la vie privée échappent à certains".

Le bourgmestre PS de Forest n’accable pas trop son candidat fautif. "C’est aussi le propre d’une élection communale d’avoir beaucoup de non-professionnels de la politique." Marc-Jean Ghyssels s’engage à organiser une réunion avec tous ses candidats pour éviter d’autres dérapages du genre dans les derniers jours de la campagne.

En attendant, une plainte a été déposée auprès de l'Autorité de protection des données. Les éventuelles sanctions vont d'un engagement à ne plus utiliser ces données à une amende.