Forest: pas de nouveau collège communal, l'ancien reste en affaires courantes

Crise politique à Forest?

Une salle pleine à craquer, 37 conseillers communaux qui viennent de prêter serment et beaucoup de frustration. Les trois partis renvoyés dans l’opposition, après une courte alliance de majorité avec le parti des verts, ne veulent pas laisser passer leur chance d’enfoncer le clou. "Éthiquement, c’est incroyable et légalement, ça pose énormément de problèmes; Il y a un énorme risque que la commune se retrouve sans collège des échevins pendant de longs mois à cause de leur trahison", s’exclame Laurent Hacken, la tête de liste CDH.

Cédric Pierre-De Permentier, tête de liste MR, quant à lui, ne mâche pas ses mots : "Ce retournement de veste qu’aucune commune ne nous envie est surtout un triste spectacle donné par des représentants qui se disaient proches des citoyens (…) une majorité opportuniste et un bourgmestre dont la parole ne vaut rien… "

Après les prises de paroles et plus d’une heure d’une procédure de vote, aucun échevin présenté n’est élu. La stratégie apparemment du PS et d’Écolo est de représenter une nouvelle liste d’échevins ultérieurement. "Des conseillers communaux vont très vraisemblablement déposer de nouveaux actes de présentation d’échevins. J’espère qu’ils pourront être élus par l’ensemble des membres du conseil communal et que l’on pourra désigner un nouveau collège", explique Stéphane Roberti, le bourgmestre Écolo de la commune de Forest.

Du côté de DéFi, Marc Loewenstein, se dit triste pour les Forestois et de la tournure que prend la situation mais certifie qu’il assurera son rôle d’échevin jusqu’au bout. "Je fais encore partie du collège puisque personne ne m’a encore remplacé. Donc j’assumerai ma responsabilité et continuerai à travailler dans l’intérêt des Forestois comme je l’ai toujours fait.