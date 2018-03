Forest: nouvelle affaire d'attouchements présumés dans l'école des Sept-Bonniers

Les parents s'étaient émus d'apprendre que l'école, pourtant avertie de l'incident, avait laissé partir un second groupe d'enfants au même endroit. Une réunion sous haute tension avait alors été organisée avec les autorités communales responsables de la gestion de l’école. Les parents reprochaient à la commune le manque de communication et une "volonté d’étouffer l’affaire".

La colère des parents

"Nous avions des rumeurs incessantes sur un individu qui aurait agi de manière très inappropriée", explique Julien Truddaia, l’un des parents en colère. "Là, je vous laisse imaginer dans quel état de sidération on a découvert cette nouvelle histoire. Des faits qui, visiblement, ont exposé encore plus d’enfants", poursuit-il.

Les faits se seraient déroulés pendant le même mois de novembre 2017. La commune avait écarté le professeur par mesure de précaution juste après les premiers faits, comme l’explique Marc-Jean Ghyssels, le bourgmestre de Forest: "Après les incidents de 2011 et 2012, on avait rappelé de manière très stricte, le cadre que cet individu devait respecter pour éviter tout geste qui pourrait porter à ambiguïté. On lui a expliqué que si on entendait encore parler de lui, on prendrait des mesures de suspensions. C’est ce qui s’est passé en 2017".

L'enquête concernant ces nouveaux faits de mœurs allégués est toujours en cours et aucun lien ne peut à ce stade être établi entre les deux dossiers.