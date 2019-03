Forest mise sur des "jardins de pluie" pour limiter les inondations

Comment limiter les inondations lors d'épisodes de fortes précipitations ? A Forest, la commune mise, entre-autre, sur des jardins de pluie. Un premier a été aménagé il y a plus d’un an. Il s’agissait d’un projet pilote. Mais d’autres vont suivre, encore dans le courant de cette année. Mais de quoi s’agit-il exactement ?

Au Croisement de la chaussée de Neerstalle et de la rue Auguste Lumière, un petit square verdurisé. Rien de spécial à première vue, si ce n’est cette grille dans un coin du jardin. C'est par là que l'eau de ruissellement va s'écouler. " L’eau de pluie qui va tomber sur la route va être prise par l’avaloir et via des canalisations enterrées, on l’amène ici dans une chambre, une sorte de petit réservoir. Il va se remplir. Et finalement, cela va déborder dans l’espace qui est planté ", explique Magalie Da Cruz, de la cellule Eau de la commune de Forest.

Égouts saturés

L'eau pourra alors tranquillement ruisseler et s'infiltrer dans la terre. C'est tout ça en moins qui ira dans les égouts. Les égouts qui sont parfois saturés lors de violentes précipitations. " C’est là qu’on a un problème. Quand on a de gros volumes d’eau qui tombent en une fois. A ce moment-là, l’égout n’est plus à même d’absorber ces quantités. Et alors, dans tout le bas de la commune, l’eau rentre dans les caves des habitants. Donc l’objectif, c’est de retirer au maximum ces eaux pluviales du réseau d’égouttage ".

Voilà pourquoi, à chaque nouvel aménagement de voirie ou d'espace publique, la commune réfléchit à l'écoulement des eaux. " Depuis 2006, on a développé à ce sujet une vision intégrée dans toutes les politiques pour mieux gérer l’eau et pour faire en sorte que la ville soit plus perméable " précise Alain Mabungo, échevin de l'urbanisme et de la planification urbaine.

Plusieurs autres jardins de pluie sont en projet à Forest. Ils feront partie de tout un maillage " pluie " que la commune met en place. Pour, à terme, faire s'écouler les eaux pluviales jusqu'à la Senne.