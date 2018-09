Forest : le MR présente sa liste complète et actualisée suite à trois départs

C'est un malheureux hasard de calendrier. Depuis quelques jours, le MR de Forest avait prévu de présenter sa liste complète en vue des élections communales cette semaine. Mais coup de théatre mardi : trois candidates, dont la deuxième sur la liste, annonçaient leur retrait pour divergences profondes.

L'incendie est désormais éteint. Ce jeudi, la tête de liste Cédric Pierre-De Permentier, fils de l'ancienne bourgmestre Corinne De Permentier, a présenté officiellement les candidats qui l'accompagneront durant la campagne.

A la deuxième place, pour remplacer Sophie Michez, la locale du MR a choisi Isabelle Maduda, déjà présente sur la liste, mais bien plus bas, au 22ème rang. Ce qui justifie ce bond en avant pour celle qui fut porte-parole de l'ancien ministre Marc Verwilghen? "Son profil intéressant, découvert au fil de la campagne, explique la tête de liste de 22 ans. Elle est bilingue et suit de près l'enseignement, une de nos priorités."

Aux 14ème et 16ème places, Maureen Collaerts et Valérie Pauwels remplacent numériquement Rosetta Albelice et Lin Shen Vandervaeren, également partantes. A noter aussi sur la liste, la présence de Youssef Lakhloufi (7ème, transfuge du CDH de Molenbeek), de Carine Couquelet (avocate réputée) et de Godefroy Seeger (lauréat du prix de la citoyenneté de la commune de Forest en 2016 pour son engagement auprès de la jeunesse).

Se maintenir à 10 sièges, au minimum

Faire mieux qu'en 2012, ou au moins aussi bien : c'est l'objectif déclaré du MR de Forest, dont 26 des 37 candidats se présentent pour la première fois. Le "renouveau politique", justement, c'est ce que les libéraux veulent incarner. Dans leur programme, figurent notamment les propositions suivantes :

La création de "Conseils de Quartiers", sorte "d'incubateur d'idées et de projets" citoyens en matière d'aménagement de voiries, de sécurité ou de propreté.

Dans le quartier de Forest National, l'instauration d'une zone bleue d'une "durée inférieure à un spectacle".

En matière d'enseignement, le lancement d'une "école pilote en matière de pédagogie active".

Le MR forestois mène campagne sous le slogan "aimer Forest".