Forest: la rentrée laisse un goût amer à certains parents…

A l'école communale Arc-en-Ciel (Forest), on s'attendait à découvrir un conteneur supplémentaire destiné à accueillir les nouveaux enfants inscrits l'an passé. Mais finalement, il n'en est rien.

Une responsable de l'association de parents estime aujourd'hui que la confiance avec les autorités communales est rompue.

"La situation n'a pas changé depuis septembre 2016"

L'école Arc-en-Ciel est un nouvel établissement primaire dans le quartier du Bempt. En attendant la construction d'une école définitive en dur, elle se compose de conteneurs et de préfabriqués. Pour cette rentrée, parents et direction comptaient sur la pose d'un conteneur supplémentaire. Il ne sera sans doute installé qu'à la Toussaint.

Pour Julie Berard, membre de l'association de parents, la coupe est pleine. "On se retrouve face à une situation identique à celle de septembre 2016. Deuxième chose : il était prévu que les inscriptions ne soient ouvertes qu'aux frères et sœurs, justement par manque de places. On ne comprend donc pas qu'en janvier 2018 on ait ouvert les inscriptions à tous les Forestois sans avoir l'assurance qu'un troisième bâtiment serait présent au 1er septembre 2018."

Pour l'échevine de l'Enseignement, Françoise Père, les enfants ont été bien accueillis et c'est l'essentiel. Pour le reste, le retard est dû à la nécessité pour Forest d'obtenir l'accord de la Région, la commune étant sous plan d'assainissement. Et cet accord s'est fait attendre.

Quant aux inscriptions, un nombre minimum d'enfants est nécessaire pour que l'école bénéficie d'un bon encadrement, conclut l'échevine forestoise.