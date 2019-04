Forest : la fin du projet immobilier à la Villa Dewin?

C'est un soulagement pour les riverains de la Villa Dewin : la Commission de concertation a remis ce jeudi un avis défavorable unanime concernant le projet immobilier porté par un promoteur immobilier gantois. C'est désormais à la Région bruxelloise de trancher.

Le projet, qui en est à déjà à sa deuxième mouture, prévoit la construction de 39 appartements et 41 parkings, juste à coté de la Villa Dewin, qui est classée, mais dans la partie jardin qui, elle, n'est pas classée.

Dans les environs de la rue Meyerbeer, où se situe la villa Art déco, ce projet suscite l'émoi. Le Comité de quartier Meunier revendique 4500 signatures sur la pétition qu'il a fait tourner durant un mois. Au cours de l'enquête publique, 208 réclamations ont été introduites.

Dans son avis communiqué ce jeudi, la Commission de concertation considère que "le projet est en rupture avec le contexte urbanistique du quartier en terme de profondeur, de hauteur et typologie" et "qu'il nuit aux qualités patrimoniales et naturelles du site".

La Région a la main

Cet avis négatif, c'est donc une bataille de gagnée pour les riverains, mais pas encore la guerre. Dans un communiqué, le Comité de Quartier Meunier résume la situation : "si l’avis négatif rendu par tous les membres de la Commission, à savoir la Commune de Forest mais également les représentants de l'Administration régionale de la Direction de l’Urbanisme, de Bruxelles-Environnement et du service des Monuments et Sites est un signal fort, il n’en reste pas moins que la décision finale reviendra au fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale."

Aussi unanime soit l'avis de la Commission de concertation, rien n'oblige en effet le fonctionnaire délégué à suivre cet avis.