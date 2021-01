Forest: l'arrivée d'un nouveau directeur apaise les conflits à l'athénée Andrée Thomas à Forest

Un nouveau directeur a pris ses fonctions ce lundi matin à l'athénée royal Andrée Thomas (ARAT) à Forest, après un an de fortes protestations menées par les élèves, les enseignants et les syndicats, a annoncé dans la journée Magali Moyart, présidente de la CGSP-Enseignement Bruxelles, confirmant une information diffusée par Sudinfo.

Un préavis de grève avait été déposé par la CGSP et la CSC pour toute cette semaine de rentrée mais cette prise de fonction a mis un terme au mouvement syndical.

"La nouvelle personne nommée était chargée de mission depuis l'année scolaire passée à l'institut d'enseignement spécialisé Schaller, qui avait aussi eu de gros soucis avec la direction", précise la syndicaliste. "Il a amené du positif à Schaller. On est donc très content pour l'ARAT, parce qu'on a une personne qui est porteuse d'un réel espoir, mais on est désolé pour Schaller, qui est abandonné alors qu'il a vécu des difficultés pendant 10 ans".

Pour rappel, la police avait été appelée le 3 décembre 2019 par la direction pour gérer une action de protestation initiée par des élèves, qui entendaient dénoncer la mauvaise gestion administrative de leur école, une revendication portée de longue date par le corps enseignant. Un processus de concertation avait alors été initié.

Les dernières mobilisations remontent à fin février dernier, peu avant la propagation du Covid-19 en Belgique, mais les syndicats ont continué à signaler les manquements et l'inertie de la direction au pouvoir organisateur (PO), à savoir Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE).

"A l'ARAT, on a une pyramide inversée avec le gros des élèves qui se situent en 5e et 6e, ce qui veut dire que ce ne sont pas les élèves de premières années qui vont alimenter les années suivantes et que c'est une école qui doit chercher sans cesse à inscrire des élèves", explique Magali Moyart. "Cette année, elle a perdu 22% de sa population (Environ 481 élèves inscrits en 2020/2021, contre quelque 652 en 2017). L'école risque donc la fusion ou la fermeture. Le PO a décidé d'essayer de sauver cette école en ne supprimant pas les heures qui correspondent à la perte d'élèves pour les attribuer à des projets d'attractivité et de revalorisation de l'établissement. La direction a donc été enjointe par sa hiérarchie à développer des initiatives, mais rien ne se mettait en place."

Elle estime que le préavis de grève a aussi constitué un argument de poids. "On voulait faire entendre au PO que les enseignants ont envie de sauver leur école et qu'ils ne pensaient pas y arriver avec la cheffe en place car elle n'est pas dans l'action", ajoute la syndicaliste.