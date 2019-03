Forest : des enfants dénudés filmés lors d'un voyage de classe

L'affaire remonte à la fin janvier, à l'occasion d'une classe verte organisée par l'école communale Arc-en-Ciel à Bredene. Deux stagiaires en animation, présents dans l'encadrement de la classe verte, ont filmé des enfants dénudés, révèlent nos confrères de la DH.

Contacté par la RTBF, le bourgmestre de Forest confirme les faits. "Ce sont des enseignants de l'école technique secondaire dans laquelle sont scolarisés les stagiaires qui ont découvert que cette vidéo circulait parmi leurs élèves, explique Stéphane Roberti. Ils m'en ont informé le 13 février."

La commune de Forest a tout de suite porté plainte auprès de la police et s'est constitué partie civile. Les 14 et 18 février, elle a organisé deux réunions d'information pour les parents concernés. "Lors de la deuxième réunion, on a pu communiquer aux parents l'identité des enfants qui apparaissent sur les images", précise le bourgmestre. Un accompagnement psychologique a été mis en place pour les enfants et les parents de l'école.

Le dossier est à présent dans les mains du parquet de Bruxelles. C'est une nouvelle affaire sensible qui touche l'enseignement forestois, après celle de moeurs aux sept Bonniers, qui a débouché sur un non-lieu.