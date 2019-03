Forest : 3000 riverains contre le projet immobilier dans le jardin de la Villa Dewin

Près de 3000 signatures recueillies en à peine dix jours. C'est ce que revendique le Comité Meunier qui se bat depuis des années pour la sauvegarde de ce chef d'oeuvre Art Déco. Située rue Meyerbeer à Forest, la Villa Dewin est l'objet d'un nouveau projet immobilier dans sa partie "jardin". L'enquête publique a démarré le 21 février, raison pour laquelle le comité de riverains lance une nouvelle pétition dans ce dossier à rebondissements.

Suite à la décision de la Région bruxelloise, sous la pression citoyenne, de classer la villa et une partie de son jardin en 2016, le promoteur immobilier présente aujourd'hui une copie revue de son projet initial. Il a en fait divisé le terrain en deux et propose de construire 39 logements et 41 parkings en sous-sol sur la parcelle non-classée, ce qui nécessiterait également d'abattre une trentaine d'arbres à haute tige quasi centenaires.

Pour des raisons patrimoniales mais aussi de préservation de l'espace vert, le Comité Meunier rappelle dans un communiqué, avoir déposé "en novembre dernier une demande d'extension du classement à la totalité du jardin."

Cette demande est restée jusqu'ici sans réponse officielle. Les défenseurs de la Villa Dewin s'étonnent donc que "l'enquête publique se déroule normalement. (...) Faire la sourde oreille tout en se hâtant d'imposer l'enquête publique, voilà la ligne de conduite que nous impose une Région plus préoccupée de répondre aux desiderata de la promotion immobilière qu'aux préoccupations de ses habitants."

L'enquête publique s'achève ce jeudi 7 mars. La commission de concertation se tiendra le 26 mars.