Football: la fusion entre l'UR Namur et Fosses-la-Ville a été acceptée

Ça y est, c’est officiel : l'Union belge a donné son feu vert au dossier. L'équipe première évoluera en D3 amateur l'an prochain. Mais il reste du pain sur la planche pour le président Christophe Graulus, qui a fait la (longue) liste des choses à régler.

"Il faut mettre toute l’organisation en place. On a un organigramme prévu, reste qu’il faut le remplir, avec des noms, un conseil d’administration, un comité de gestion, des gestionnaires sur les deux sites… Il faut aussi que l’on revoit le fonctionnement de nos deux buvettes, mettre en place un système de fonctionnement pour les VIP. Et puis, mettre en place la cellule "sponsoring". On recherche donc des commerciaux. Enfin, on veut connaître toutes les créances, même si on les connait à 90%."

Voilà encore pas mal de nuits blanches en perspective pour Christophe Graulus. On notera que pour les jeunes, dans un premier temps, ceux de Fosses resteront à Fosses-la-Ville. Ceux de l'UR, à Namur. Les deux sites vont continuer à fonctionner.