Football et voile islamique "On ne joue pas avec notre tête, on joue avec nos pieds"

Ces dernières semaines, deux arbitres ont refusé de siffler les matchs de championnat provincial de l'équipe féminine de football en salle du LART Bruxelles à cause d'une tenue non réglementaire. En cause : trois d'entre elles portaient un voile sur les cheveux. Aujourd'hui, la ligue accepte de faire preuve de souplesse jusqu'à la fin de la saison et entend mettre le règlement au clair pour les mois à venir, mais les filles de l'équipe ont très mal vécu ces événements. Dans les vestiaires du centre sportif de Laeken, l'ambiance est décontractée. Comme chaque semaine, les filles lassent leurs chaussures, remontent leurs chaussettes et, certaines seulement, fixent leur foulard. Depuis septembre, leur voile n'avait pas empêché l'équipe de disputer une dizaine de matchs en championnat, jusqu'au refus de deux arbitres de siffler leurs rencontres.

Les joueuses du LART Bruxelles entourées de leur coach et des managers du club - © Sarah Heinderyckx

Incompréhension totale Maroua Sebahi, joueuse voilée et mère de deux enfants se confie : "Au premier match, c'était un sentiment d'incompréhension. Pour le second match, c'est vraiment la frustration qui nous envahit. On ne comprend pas trop ce qui se passe, parce que pendant toute la saison on a le droit de jouer avec le turban, puis d'un coup un arbitre arrive et nous dit qu'on ne peut plus le faire. Que ce soit pour nous ou l'équipe adverse, ça été le même sentiment : l'incompréhension totale". Soumia Bouyalghman est capitaine de l'équipe. La jeune femme musulmane d'origine marocaine ne porte pas le voile, mais ne comprend pas pourquoi sa coéquipière ne peut pas en porter. "Donnez moi une bonne raison pour laquelle on veut interdire le voile sur le terrain ?", s'interroge Soumia. "On parle d'émancipation de la femme, je pense que l'émancipation commence par ça", poursuit-elle.

Maroua et Soumia offrent ce qu'elles appellent elles-mêmes "un beau contraste" - © Sarah Heinderyckx

Le sport, c'est la tolérance La commission d'arbitrage s'est en fait basée sur le règlement de la ligue qui précise que l'équipement d'un joueur se compose exclusivement d'un maillot, d'une culotte courte, de bas de sport et de chaussures. Mais pour le club, le voile n'est pas explicitement interdit par ce même règlement. Mona Anzaoui, elle aussi, porte le voile sur le terrain. La jeune femme qui avait envie de faire du foot depuis l'enfance réalise un rêve en intégrant cette équipe : "On est libre de faire ce qu'on veut", insiste la jeune fille. "Ce n'est pas un foulard qui va changer ça. On ne joue pas avec notre tête, on joue avec nos pieds". Maroua renchérit : "Sur le terrain, on peut vraiment être nous-mêmes. C'est une vraie passion pour nous. Le sport, c'est l'ouverture d'esprit, le sport c'est le fairplay, le sport c'est la tolérance. Si même dans le sport on perd cet aspect de tolérance, on a tout perdu".

Sur le terrain, voilées ou pas, les joueuses sont toutes égales - © Sarah Heinderyckx

Vecteur d'émancipation D'autant que pour Georges Tsoras, manager du club, le football en salle est un véritable outil d'intégration. Composer l'équipe féminine est le résultat d'un travail de longue haleine : "C'était un travail de fond qui a été fait avec les filles, les amis, les fratries, dans plusieurs quartiers. On a fait tout un travail de confiance pour leur permettre aujourd'hui de pratiquer un sport qu'elles ont envie de faire". Et c'est vrai que toutes les filles rencontrées partagent cette passion du ballon rond, même si elles n'ont pas toutes le même niveau en début de saison. Ce qui les motive avant tout, c'est de s'amuser et d'obtenir des résultats, comme l'explique la jeune Ines Sajid.

Actuellement cinquièmes sur huit au classement provincial pour dames, les joueuses du LART Bruxelles entendent bien montrer ce qu'elles valent dans la suite du championnat.