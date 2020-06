Football en salle: poursuivi pour détournement de cartes bancaires, il est acquitté

Le tribunal correctionnel de Dinant a acquitté, jeudi, un homme poursuivi pour avoir détourné deux cartes bancaires qui appartenaient au groupement namurois du football en salle, championnat dont il avait en partie la gestion. Une somme de 60.000 euros avait disparu des comptes, entre 2012 et 2015.

Le parquet de Namur et l'ancien associé du prévenu reprochaient au suspect d'avoir détourné deux cartes bancaires de sa fédération, dont celle de son ancien associé, pour effectuer divers achats et retraits bancaires à des fins personnelles. Il aurait utilisé ces cartes notamment pour louer un costume de mariage, renouveler sa carte d'identité, dans des grandes surfaces, des boucheries, pharmacies, magasins de vêtements et de bricolage.

Les préventions étaient entièrement contestées par la défense. "Pour ma carte d'identité, mon associé a proposé de payer car je n'avais pas ma carte bancaire. Pour le costume, il m'a dit que la corporation pouvait faire un geste. Les autres frais concernaient l'administratif et le carburant." Le prévenu précisait également devant le tribunal que les comptes de l'association de fait ont été signés par son ancien associé en 2012, 2013, 2014 et 2015 avec la mention "lu et approuvé".

Le tribunal a acquitté le prévenu.