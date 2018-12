Fontenoy: les gilets jaunes de la sucrerie délogés sur demande de la police

Du côté de la zone de police, on ne confirme pas cette pression financière. Mais on reconnaît avoir demandé aux occupants du rond-point d'éteindre les feux et de démonter le baraquement. "Ça mettait des vies en danger. Les leurs et celles des autres. Pour construire leur abri, ils avaient créé un dévoiement qui n'était pas suffisamment bien signalé".

"Les policiers sont venus avec plusieurs voitures", explique un manifestant. "Ils nous ont dit qu'au niveau du signalement, tout n'était pas en ordre. Ils nous ont demandé d'évacuer les lieux. Dans le cas contraire, on risquait une astreinte de 500 euros".

Ils sont déçus. Après six jours d'occupation du rond-point de la sucrerie de Fontenoy, les gilets jaunes ont été contraints de quitter les lieux. La police leur a demandé ce jeudi matin de plier bagage avant 20h. Vers 17h, le baraquement était déjà démonté et tout le monde était parti.

Pour les gilets jaunes, la police a fait un amalgame avec cet accident de camion survenu mercredi sur l'autoroute E429 en amont d'un barrage de manifestants. "En tout cas, on regrette cette décision. Car on était très pacifiques. Il n'y avait pas de blocage, tout juste des petits ralentissements à certains moments. Mais on avait pleins de marques de sympathie. Les gens nous donnaient de la nourriture, des casseroles pour cuisiner".

Ils n'excluent pas de revenir

Après six jours de relais et de permanences au rond-point de la sucrerie de Fontenoy, les gilets jaunes resteront chez eux la nuit de jeudi à vendredi. Localement, cette action a mobilisé plusieurs dizaines de personnes. Ils n'excluent pas de revenir occuper les lieux dans les prochains jours, discuter avec les automobilistes et distribuer des tracts. Mais sans baraquement.