Fontaine-l'Evêque : l'athénée Delattre au centre d'un projet pilote européen mené en Méditerranée

C’est l’aboutissement d’un projet lancé il y a deux ans. Durant les vacances de Pâques, des élèves de l’athénée Louis Delattre de Fontaine-l’Evêque vont partir pour Valence en Espagne et embarquer à bord du voilier pédagogique de l’asbl internationale " Ayam Sailing " pour naviguer en Méditerranée. Objectif : les sensibiliser à l’environnement. Ce projet pilote est unique en Europe et a permis d’impliquer toute l’école à différents niveaux.

Le bateau est équipé d’un filet qui doit permettre de récolter des microplastiques. La structure qui le soutient a été réalisée au sein de la section électricien automaticien. " C’était un gros travail, explique Kamil Orlowski qui s’est particulièrement impliqué dans le projet. On a dû souder, plier et aussi découper de tôles d’aluminium.Ce qui me plaît c’est que j’apprends mais en même temps c’est un projet qui va vraiment servir. Moi je n’ai pas manifesté pour le climat mais j’agis pour l’environnement ! "