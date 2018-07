Foire agricole de Libramont: plus de 6.300 visiteurs à la Journée de l'herbe

La Journée de l'herbe, organisée mardi à Bras-Haut (Libramont), dans le cadre de la 84e Foire agricole de Libramont, a attiré 6.373 visiteurs, a-t-on appris auprès des responsables de l'évènement ardennais.

Cette journée, dont c'était la cinquième édition, est organisée tous les quatre ans en sus des quatre jours traditionnels de la Foire agricole, qui a drainé cette année, du 27 au 30 juillet, 203.852 visiteurs (-3,9%). "La volonté de la Foire est de rendre la Journée de l'herbe bisannuelle. C'est un désir que l'on a. Cela aurait du sens. Tous les quatre ans, c'est un peu long comme intervalle", indique le président de la Foire de Libramont, Jean-François Piérard.

Les deux précédentes éditions avaient accueilli 6.542 (2014) et 6.247 visiteurs (2010).

Démonstrations des récoltes de fourrage

Cette année, l'évènement a permis la présentation au public, en conditions réelles, sur une quarantaine d'hectares, d'une centaine de matériels de récolte et de conditionnement de fourrage (végétaux utilisés pour l'alimentation des animaux d'élevage) et de sur-semis (semis sur une parcelle déjà couverte en partie de végétaux). Malgré la sécheresse de ces dernières semaines, les prairies étaient suffisamment fournies pour permettre un bon déroulement des démonstrations.

Bras-Haut a également été le théâtre ce mardi de la Journée internationale de la prairie. L'occasion d'informer et de vulgariser sur les bonnes pratiques de gestion des prairies et de permettre des échanges entre pays sur des thématiques liées aux prairies, dont le rôle écologique est essentiel. Les prairies permanentes représentent en effet un important puits de carbone et une réserve de biodiversité.

La Journée internationale de la prairie, organisée pour la seconde fois dans le cadre de Libramont, est le fruit d'une collaboration entre quatre pays, via la Grande Région: la Belgique (Wallonie et Communauté germanophone), l'Allemagne (Länder de Rhénanie Palatinat et de la Sarre), le Grand-Duché de Luxembourg et la France (région Grand Est). La précédente édition avait eu lieu en Allemagne.

Au total, sur cinq jours, Journée de l'herbe comprise, 210.225 personnes se sont rendues cette année à la Foire de Libramont.

La prochaine édition de la grand-messe agricole, la 85e, aura lieu du 26 au 29 juillet 2019 et prendra à nouveau des accents forestiers. Année impaire oblige, deux journées de démonstrations forestières seront organisées les 30 et 31 juillet à Bertrix en prolongation des quatre jours traditionnels.