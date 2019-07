Foire agricole de Libramont: les "Coqs de cristal" célèbrent leur 25e anniversaire

Il y a 25 ans, l’Office Wallon de Promotion de l’Agriculture de l’époque (aujourd’hui APAQW ou Agence Wallonne pour une Agriculture de Qualité) et la Foire de Libramont, créaient les Coqs de Cristal.

Ils récompensent les artisans de différents produits de bouche issus d'une agriculture diversifiée. En un quart de siècle, ces Coqs de Cristal sont assurément devenus un plus non négligeable pour les producteurs primés et viennent couronner un travail familial intense. Ainsi à Taverneux, commune de Houffalize, Claudine Jonkeau était institutrice, son mari Eric exploite une ferme de vaches laitières avec leur fils Pierre-Olivier. Pour diversifier l’exploitation, Claudine a quitté l’enseignement et la crème glacée à la vanille qu’elle a commencé à fabriquer parce que son mari aimait ça, vient d’être récompensée d’un Coq de Cristal.

À Ramillies en Brabant Wallon, Stéphane Lambert produit des vins de fruit et son vin de rhubarbe vient lui aussi d’être récompensé pour la première fois aux Coqs de Cristal.

À Naomé, commune de Bièvre, dans le sud de la Province de Namur, la Ferme Martin s’est fait une réputation ces dernières années grâce à sa boucherie à la ferme et aussi grâce … aux Coqs de Cristal avec quatre récompenses en trois ans ! Cette année ce sont le steak de bœuf, pelé royal et la noix de jambon qui ont été distingués.

Directeur de l’Office wallon de promotion de l’agriculture à la création des Coqs de Cristal, Marc Gielen, n’est pas étonné : "Quand un artisan est récompensé pour ses produits, il en présente d’autres et parfois c’est la consécration. Un Coq de Cristal c’est 30 à 40% de chiffres d’affaires en plus l’année suivante pour un lauréat", ajoute-t-il.