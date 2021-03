Florennes : les écoles secondaires fermées jusqu'aux vacances de Pâques

C’est une décision radicale prise par la commune de Florennes: fermer toutes les écoles secondaires jusqu’aux vacances de Pâques. Une décision prise en concertation avec les directions des différentes écoles de l’entité. Les cours se donneront pendant 15 jours en distanciel.

Cela concerne 1500 élèves environ.

Situation sanitaire compliquée

Florennes est particulièrement touchée en ce moment par l’épidémie de Covid, explique le bourgmestre Stéphane Lasseaux : "Le taux d’incidence est actuellement 3 à 4 fois supérieur à la moyenne provinciale", détaille le bourgmestre. Pour le bourgmestre, il n’est plus à démontrer que le virus circule beaucoup dans les écoles. Et les problèmes organisationnels s’accumulaient. En concertation avec les directions et avec la médecine scolaire, il a donc été décidé de basculer complètement en distanciel dès ce mardi.

Une décision radicale

La dernière directive demande aux communes qui sont dans une situation sanitaire préoccupante de procéder à la fermeture d’une classe dès qu’un cas positif est détecté. Ici à Florennes, la décision est beaucoup plus radicale mais justifiée selon le bourgmestre. "On a aussi suivi l’avis de la médecine scolaire et puis, on nous demande de ne pas mélanger les élèves, mais ce n’est pas possible en secondaire avec le principe des cours à option. Beaucoup de professeurs sont absents, ce qui implique de regrouper les classes, impossible dans la situation actuelle".

Trois implantations et 4 écoles sont concernées par cette fermeture. "Cela concerne environ 1500 élèves, détaille le bourgmestre. Il faut se rendre compte qu’avec une population aussi importante qui arrive tous les jours à Florennes, mais qui repart aussi le soir dans les communes voisines, on ne pouvait pas continuer à laisser circuler comme ça le virus".

Les écoles maternelles et fondamentales ne ferment pas mais la commune a décidé de rendre obligatoire le masque dès la 4e primaire.