A Florennes, la liste Contact 21 remporte 45,02% des voix, lui octroyant de facto 11 sièges. Soit un siège de plus que l'ensemble des autres forces en présence dans la commune.

Derrière, on retrouve la liste Ad11 avec 29,46% (et 7 sièges). Suivent ensuite Ecolo avec 14,47% et le PS avec 11,05%, ce qui leur donne respectivement 2 sièges (+ 1) et 1 siège (- 2).