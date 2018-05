Florence Reuter brigue un nouveau mandat de bourgmestre à Waterloo et emmmène une liste "rajeunie"

La commune de Waterloo vient de franchir le cap des 30.000 habitants. Son futur conseil communal comptera dès lors deux élus supplémentaires, un conseiller et un échevin. C'est donc une liste de 31 candidats, et non plus 29, que le MR local vient de présenter en vue des prochaines élections communales.

"Ce fut un accouchement sans douleur", précisent la bourgmestre Florence Reuter et ses colistiers. Après avoir repris les rênes de la commune il y a trois ans, Florence Reuter est pour la première fois tête de liste et annonce déjà que, si elle est élue bourgmestre en octobre prochain, elle ne briguera pas de poste de députée en 2019.

Une moitié de nouveaux candidats

Le premier échevin Yves Vander Cruysen figure en deuxième place sur cette liste. En troisième place, une candidate d'ouverture: la hockeyeuse, Aisling d'Hooghe, gardienne des Watducks et de l'équipe nationale des Red Panthers. Cette jeune candidate de 23 ans est la benjamine d'une liste qui compte de nombreux jeunes. Par ailleurs, près de la moitié de ses candidats sont de nouveaux venus, issus du monde associatif ou du commerce essentiellement. "Nous sommes à un tournant de générations. C'est la première fois que l'on se renouvelle autant", précise la bourgmestre. Pour "pousser" la liste, le MR a choisi le député provincial Tanguy Stuckens et le président du CPAS, Etienne Verdin.