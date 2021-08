Floreffe demande l’aide de ses habitants pour cartographier les zones susceptibles d’être inondées

La commune de Floreffe a envoyé un courrier à l’ensemble de ses habitants pour identifier les maisons, les rues, les quartiers sensibles aux inondations. Le but de la démarche : comprendre et agir à l’échelle locale.

Depuis le 2 juin et la toute première coulée de boue suite à un orage intense, la commune de Floreffe a été touchée par des dégâts répétitifs et aléatoires à près de quatre reprises : "Ce n’étaient pas toujours les mêmes circonstances, explique le bourgmestre ECOLO Albert Mabille. La première fois, ce fut une coulée de boue dans le centre venue d’un champ de pomme de terre tout juste planté puis cela a touché une autre zone de la commune et puis nous avons aussi connu une Sambre qui a presque débordé ensuite. Parfois c’est l’érosion d’un champ, parfois une évacuation bouchée et parfois aussi, tout simplement l’égouttage qui est trop petit. Nous voulons créer une analyse fine de la situation".

Plan d’action basé aussi sur les observations des citoyens

La commune a envie de comprendre et d’agir à son échelle et de penser ses aménagements futurs au-delà de la carte des zones inondables : "Ce sont les habitants qui savent mieux que quiconque nous expliquer ce qui va ou ne va pas au niveau de leur maison et de leur rue. On ne peut pas tout savoir et penser à tout". Un toutes-boîtes a donc été envoyé à l’ensemble des 3600 habitants de la commune qui sont invités à répondre par courriel, par la poste ou en déposant le document en main propre. Le formulaire distribué questionne sur les dégâts subis par les habitants durant la dernière crue du 15 juillet afin de rentrer le dossier à la Région wallonne pour le dossier de reconnaissance de calamité et puis, le courrier propose des pistes de réflexions, d’observations "afin de mieux comprendre les endroits où ça ne va pas mais aussi, et c’est tout aussi important, où ça va et de cartographier ces zones", défend le bourgmestre. Pour l’instant, les réponses sont déjà nombreuses et plus elles le seront, plus l'analyse du territoire sera fine et "plus les actions qui en découleront aideront. Parfois un petit investissement permet de régler un problème".

Le but reste aussi de dégager des pistes pour mieux gérer l’urbanisme afin d’éviter qu’imperméabilisation générée par de nouvelles constructions chez les habitants mais aussi de réfléchir à des solutions en collaboration avec les agriculteurs et de dresser un programme des grandes priorités.