Floreffe: de la gendarmerie nationale à la police fédérale dans un musée de passionnés

C’est une plongée dans l’histoire. Celle de nos polices jusqu’à la réforme de 2001. Dans un musée réalisé par des passionnés à Floreffe, des milliers d’objets, de photos mais surtout de costumes qui permettent de mieux comprendre le rôle des forces de l’ordre au fur et à mesure de l’évolution du pays.

Aujourd’hui, la gendarmerie est dissoute. Mais son patrimoine subsiste dans les esprits. Surtout ceux de ces passionnés qui ont réussi à rassembler, depuis 1996 et le bicentenaire de la création de la gendarmerie belge, un véritable trésor. Seize salles, cinq cents costumes et de milliers d’objets : "Ça, c’est un costume de gendarme utilisé jusque dans les années 70, on reconnaît le rouge de la gendarmerie sur le col. Le costume est noir aussi à l’époque… Il ne devient bleu que plus tard, explique Jacques Nolard, le président du Centre Historique Inter Police. Pour les anciens comme moi, c’est vraiment l’image du gendarme que l’on a connu pendant des décennies".