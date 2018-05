Flobecq: un homme décède par asphyxie dans l'incendie d'une ferme

Un incendie s'est déclaré jeudi matin dans une ancienne ferme de Flobecq, entre Renaix et Lessines. Sur place, les secouristes ont découvert le corps sans vie de l'occupant des lieux. La victime est décédée par asphyxie.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés ce jeudi vers 08h20. Un incendie s'était déclaré dans une habitation implantée au n°25 de la Motte à Flobecq. Une autopompe, un camion-échelle, un camion-citerne et un véhicule de commandement de la caserne d'Ath ont été dépêchés sur les lieux. Les pompiers flamands de Renaix et de Brakel sont venus en renfort avec des hommes et du matériel.

"Il s'agit d'une ancienne ferme en carré. Un des bâtiments était occupé par une dame seule. De l'autre côté de la ferme, son fils vivait également seul dans une autre aile. A notre arrivée, il y avait bien un incendie dans cette aile qui était totalement enfumée. Au rez-de-chaussée, près de la porte d'entrée, le corps de l'occupant gisait au sol. Il était déjà décédé. Les services de secours n'ont rien pu faire, son stade était déjà trop avancé. L'homme était âgé entre 55 et 60 ans. Actuellement, il est techniquement impossible de déterminer la cause de cet incendie. Le parquet de Tournai a été avisé", a expliqué peu avant 10h00 le capitaine Eric Stasik des pompiers de Wallonie picarde.

Voisin de cette ferme, Philippe Mettens (PS), le bourgmestre de Flobecq, s'est rendu sur les lieux du drame.