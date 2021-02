Fleurus veut ranimer son centre-ville

Le centre-ville de Fleurus doit être redynamisé ; les autorités communales en ont fait une priorité. Elles viennent de lancer une enquête auprès de la population pour identifier les besoins avant de lancer les chantiers.

Plus de 350 personnes y ont déjà répondu. Le formulaire est accessible via le lien http://bit.ly/Enquête-Fleurus. Les Fleurisiens sont invités à donner leur avis et faire des suggestions jusqu’à la fin du mois de mars.

Pour ce projet, les autorités communales se font conseiller par l’AMCV, l’Association du Management de Centre-Ville." Il faut savoir que le vieux centre-ville de Fleurus était prospère et attractif il y a 30 ans. Il y avait ici de nombreux commerces ", explique son président Jean-Luc Calonger. " Puis on a fermé l’accès à cette zone qui tourne le dos à la nationale située juste derrière. Il n’était plus possible aux usagers d’y rentrer et ces rues se sont paupérisées. Mais on sent que ça change petit à petit avec notamment l’occupation de bâtiments par les pouvoirs publics et certains travaux qui ont déjà été réalisés. Ce qu’il faudra faire ici c’est d’abord ouvrir les espaces et ainsi recréer de la convivialité. "