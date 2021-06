Fleurus: un bâtiment menace de s'effondrer dans le centre de la localité

L'accès à la place Ferrer, en voiture, via la rue de la Station à Fleurus a été fermé à la circulation ce dimanche à la suite de la menace d'effondrement d'un bâtiment inoccupé. Un bâtiment voisin a été évacué par prévention.



"L'immeuble, dont la construction remonte déjà à quelque temps, était inoccupé et se trouvait dans un piteux état. Les dégâts qui étaient déjà présents à l'intérieur se sont accentués à la suite de l'orage qui s'est abattu vendredi", a indiqué la zone de police Brunau. Selon Christian Marit, chef de corps de la zone de police, le bâtiment a pris l'eau et les fissures se sont agrandies: "Le bâtiment présente un risque d'effondrement. Un expert en stabilité et en réparation doit se rendre sur place pour constater les dégâts. Le propriétaire de l'immeuble devra, par la suite, prendre en charge les éventuels futurs travaux pour régler le problème de stabilité et permettre, de nouveau, la circulation des piétons et automobilistes sur place."



Les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est se sont rendus sur place pour prévenir et analyser les conséquences possibles de cette situation.