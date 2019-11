Fleurus: les 20 ans de l'Amiresto, un restaurant gastronomique à prix modique

Un peu de pain et de chaleur, c'est le slogan des restos du coeurs. A Fleurus, au "restaurant de l'amitié", l'Amiresto, le pain est brioché. Il y a du foie gras et du vin... Septante convives ont eu droit ce (jeudi) midi à un menu trois étoiles pour trois euros seulement. Une aubaine pour des personnes habituées à la précarité. Et un bon test pour les élèves du CEFA de la section hôtellerie de l'athénée Jourdan.

Reportage audio à l'Amiresto - 14/11/2019 Un peu de pain et de chaleur, c'est le slogan des restos du coeurs. A Fleurus, au "restaurant de l'amitié", l'Amiresto, le pain est brioché. Il y a du foie gras et du vin... Septante convives ont eu droit ce (jeudi) midi à un menu trois étoiles pour trois euros seulement. Une aubaine pour des personnes habituées à la précarité. Et un bon test pour les élèves du CEFA de la section hôtellerie de l'athénée Jourdan.

Bon pour le moral et le portefeuille

Pour ce premier Amiresto de la saison, les clients ont droit à un apéro. Cindy De Roeck vient chaque année: "Ca remonte le moral. Un repas complet pour seulement trois euros, ça vaut la peine". Pour Henri Van Stiphout, c'est aussi l'argument financier qui l'amène ici: "Avec 1300 euros de pension, qu'est-ce que vous voulez faire? Quand vous avez payé votre loyer et tout, il ne reste plus grand chose pour aller au restaurant."

Jean-Luc, lui, vient pour la première fois. C'est une amie qui l'a entraîné ici. "Ca me fait du bien de sortir de chez moi et de passer un bon moment avec du monde". Et non seulement il va pouvoir déguster un bon menu, mais son problème de chasse d'eau est en passe d'être réglé… Car il n'y a pas que les élèves d'hôtellerie qui sont mis à contribution, explique Annick Blanchart, coordinatrice du CEFA. "Comme l'an passé, les professeurs et les élèves des sections "plafonneurs, carreleurs et monteurs en chauffage et sanitaire" proposent leurs services au public présent. Ils peuvent réaliser toute une série de petites réparations chez eux".