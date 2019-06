Fleurus : l'artiste Bernard Tirtiaux propose ses services pour reconstruire la flèche de Notre-Dame

Très affecté par l’incendie qui a touché la cathédrale Notre-Dame de Paris, le verrier et romancier Bernard Tirtiaux a soumis un projet pour reconstruire la flèche de l’édifice qui s’est effondrée le quinze avril dernier. L’artiste propose de rebâtir une flèche de verre. Il a déjà réalisé des vitraux pour plusieurs églises belges dont celle de Saint-Nicolas à Mons. Bernard Tirtiaux veut faire rentrer un maximum de lumière dans l’édifice parisien: " Je rêve d’un mouvement ascendant autant que descendant de la lumière dans la cathédrale par l’entremise d’une vertigineuse torsade composée de longues lames de verre, une envolée translucide occupant l’espace déserté de la flèche érigée par Viollet-le-Duc qui était de bois et de plomb. J’aime cette idée de verticalité, d’élévation, de trouée lumineuse qui s’enracine à l’intérieur de la bâtisse pour pointer un endroit qui, hors des manigances de pouvoir et de profit, unit en un même cœur hospitalier les habitants de la terre. "