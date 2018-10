Fleurus: "FLEUR U" légèrement en tête, devant le PS

La liste commune du MR, Ecolo et cdH, baptisée "FLEUR U", bat de peu le PS avec 39,85% des voix et obtient 12 sièges. C’est l’échevin libéral François Fievet qui occupe la tête de liste suivi par la candidate verte Laurence Hennuy. Le PS, avec pour tête de liste l'échevin Loïc D’Haeyer, obtient 39,73% des voix. Le parti accuse une diminution de 5,18% par rapport à 2012 et perd donc deux siège au conseil communal, ce qui lui en laisse 12. DéFI arrive troisième avec 10,34% des voix et 2 sièges. Sa figure de proue est Mikhaël Jacquemain, un nouveau venu dans la vie politique fleurusienne. L’extrême droite, représentée sous la bannière "AGIR" par le conseiller communal sortant, Salvatore Nicotra, obtient 7,10% des voix et 1 siège.