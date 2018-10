Fleurus: avec "FLEUR U" légèrement en tête devant le PS, DéFI devrait arbitrer

Au terme du suffrage, la liste commune "Fleur U", qui rassemble le MR, Ecolo et le cdH, a battu de peu le PS avec 39,85% des voix. Les socialistes, eux, perdent quelques plumes et récoltent 39.73% des suffrages.

Les deux formations obtiennent par contre chacune douze sièges. Et deux hommes se font donc désormais face : Loïc D’Haeyer, le successeur du bourgmestre sortant Jean-Luc Borremans, et l’échevin MR François Fiévet.

Un match interne à la liste Défi

Du coup, le match va être arbitré par la liste Defi qui arrive troisième dans l'ordre des suffrages avec 10,34% des voix et deux sièges. Mikhaël Jacquemain, tête de liste pour Défi, n’a pour l’instant pas encore affiché sa préférence et a consulté les instances du parti avant de se positionner officiellement et de faire pencher la balance dans un sens ou dans un autre.

Mais, contre toute attente, Maklouf Galoul, 13ème sur la liste rose de Défi, a réalisé un score personnel lui permettant d'être le leader de la liste en terme de voix de préférence et d'avoir désormais les clés de la destinée fleurusienne en mains. Tout simplement. Depuis quelques heures, l'homme est courtisé, soit par les émissaires de la liste PS, soit par ceux de la liste Fleur'U. Les propositions se résument à ces quelques mots : " Nous montons au pouvoir avec vous et vous nous offrez un voire deux postes d'échevins en échange ". Ni plus ni moins. Ces tractations n'ont, pour l'instant, pas orienté la balance vers un parti ou vers l'autre. Fils d'une famille d'ouvriers mineurs émigrés de Kabylie dans la cité du Vieux-Campinaire, Maklouf Galoul, qui connait aussi bien les militants du PS que ceux du MR, devient soudainement, l'homme le plus courtisé de l'histoire politique locale.