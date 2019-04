Fleurs à couper: un concept local, basé sur la confiance, qui séduit de plus en plus

Reportage au champ de fleurs de Blanmont - 11/04/2019 C'est un concept qui séduit de plus en plus: aller cueillir soi-même ses fleurs dans un champ, former son bouquet et laisser la somme dans une caisse-tirelire prévue à cet effet. Des champs de fleurs en libre service, dont le principe repose sur la confiance. C'est le pari un peu fou lancé il y a 12 ans par une famille d'agriculteurs de Sombreffe... et ça marche. Stéphanie Vandreck s'est arrêté dans l'une de ses plantations, à Walhain.