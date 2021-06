Fléron : des rues réservées aux jeux d'enfants durant tout l'été

Et si, cet été, le ronronnement des moteurs de voitures laissait place à des rires d'enfants dans les rues de Fléron? C'est en tout cas la volonté de la commune qui propose depuis quelques jours à ses citoyens de réserver aux jeux certaines de ses artères lors des vacances scolaires de juillet-août. L'objectif est de permettre aux enfants de jouer sur la chaussée sans mettre leur sécurité en danger.

Concrètement, les citoyens peuvent demander à fermer temporairement leur rue à la circulation via un formulaire disponible sur le site de la commune . "Il faut que 50% des citoyens de la rue adhèrent au projet, précise le bourgmestre Thierry Ancion. Il faut également un 'parrain' dans la rue en question parce qu'il faut installer les barrières le matin et les retirer le soir. C'est vraiment un projet où les citoyens doivent s'impliquer pour qu'il puisse se réaliser."

Du côté des Fléronnais, le projet est accueilli avec enthousiasme. Car comme l'explique un résident de la cité du Fort, "cela va apporter plus de sécurité pour les enfants parce que les gens ont tendance à rouler encore plus vite en été." Un besoin de s'épanouir confirmé par une voisine : "Les enfants doivent trouver de la liberté et avoir de l'espace pour jouer."