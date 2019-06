Flandre: selon le Vlaams Belang, la N-VA est toujours "disposée" à discuter

Le président de la N-VA, Bart De Wever, a commencé mardi son deuxième tour de discussion en vue de former un gouvernement flamand. Le PTB n’était plus invité. Le Vlaams Belang a été reçu en premier puisqu’il est le deuxième parti en Flandre. Le CD & V et l’Open Vld devraient suivre.

Bart De Wever entend consulter du plus grand parti au plus petit. Il a dès lors commencé son deuxième tour des discussions avec le Vlaams Belang. L’équipe de négociations du parti d’extrême droite, Tom Van Grieken, Barbara Pas et Chris Janssens, ont pu s’entretenir avec Bart De Wever pendant toute la matinée. Ils ont eu une "longue et bonne conversation, en toute confiance".

"Dès le début, après les élections, la N-VA s’est montrée disposée à discuter avec nous. Je ressens encore cette volonté aujourd’hui", déclare Chris Janssens, la tête de liste dans le Limbourg. "La discussion de ce matin était un échange d’idées." Aucun détail sur le contenu n’a fuité "parce que le chemin de la coopération passe par la confiance".

CD&V et Open Vld devraient suivre

Le Vlaams Belang devrait être suivi dans ce cas par le CD & V qui n’a toutefois pas voulu confirmer s’il avait reçu une invitation. La discrétion est de mise. L’Open Vld devrait en toute logique aussi.

Sur Instagram, Gwendolyn Rutten, la présidente de l’Open Vld, a publié une photo d’elle avec la légende "Tour d’information". Le parti libéral flamand s’est cependant abstenu de tout commentaire.