Flandre-occidentale: une centaine de camions saisis lors d'opérations visant le dumping social

Afin de lutter contre le dumping social, 89 camions étrangers ont été saisis dimanche à Zeebruges et Pittem, rapporte lundi l'auditorat du travail de Gand. La semaine dernière, 14 camions avaient déjà été saisis à Zeebruges.

L'opération judiciaire s'est déroulée dimanche dans des zones industrielles de Zeebruges et Pittem. Au total, 87 chauffeurs polonais et roumains ont été interrogés et 89 camions ont été saisis. "Des documents ont également été emportés pour complément d'enquête", ajoute l'auditeur du travail Filiep De Ketelaere.

"Avec ces actions, nous vérifions si les entreprises contrôlées répondent aux obligations sociales en Belgique", précise Filiep De Ketelaere. Il peut par exemple s'agir de chauffeurs qui ne sont pas payés selon les normes belges. En outre, si les entreprises de transport travaillent durablement depuis la Belgique, elles doivent également payer des cotisations de sécurité sociale. "De telles constructions créent une concurrence déloyale envers les entreprises qui respectent les règles", souligne l'auditeur du travail.