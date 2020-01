Flandre: les sanctions administratives communales ont rapporté 10 fois plus en cinq ans

Entre 2014 et 2018, les revenus générés par les villes et communes flamandes sont passés de 4,4 à 42,5 millions d'euros d'après De Standaard. Cette augmentation s'explique principalement par la mise en place de caméras intelligentes, appelées ANPR. "Les communes utilisent de plus en plus des caméras intelligentes pour détecter les infractions au code de la route, ce qui peut parfois conduire à une sanction administrative communale", explique Nathalie Debast de l’association des villes et communes (VVSG) à la VRT.

Depuis 2014, les communes peuvent infliger des amendes en cas d'infraction au code de la route, comme un stationnement interdit ou la traversée d'une zone à basse émission avec un véhicule qui ne respecte pas les normes. Les communes investissent de plus en plus dans les caméras ANPR (pour "Automatic Number Plate Recognition")

Les villes et les communes flamandes s'attendent à ce que les recettes provenant des sanctions administratives communales augmentent encore. Selon les budgets pluriannuels de 276 des 300 communes flamandes, ces revenus devraient atteindre un total de 47 millions d'euros en 2020 et près de 50 millions en 2025. Anvers s'attend par exemple à générer 14,2 millions d'euros d'amendes en 2020. A Namur, le nombre de sanctions administratives communales aurait aussi augmenté début 2018.