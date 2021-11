Flandre : la saison du carnaval a déjà démarré dans certaines communes

Peu de gens le savent, mais la saison de carnaval a déjà débuté dans certaines communes flamandes du Pays mosan. À Lanaken, Maaseik et Maasmechelen, les festivités ont démarré le 11e jour du 11e mois, à 11h11, comme le veut la tradition.

Dans la région du Pays mosan (Maasland), le carnaval est une tradition toujours bien ancrée. Petit changement cette année : les fans de carnaval devront se balader, covid safe ticket à portée de main.

Malgré son grand âge (81 ans), Gilbert Opsteyn aime aussi faire la fête et répond présent ce 11 novembre. Selon lui, le carnaval est encore plus apprécié aujourd’hui qu’avant la pandémie. "Les gens ont appris à sortir d’une manière différente. Beaucoup de choses n’étaient pas possibles pendant la crise et les gens ne savaient pas ce qu’ils pouvaient faire avec un masque", témoigne-t-il à la VRT.

Les terrasses sont bien remplies à Maasmechelen. Il faut en profiter tant qu’il fait encore jour : "Nous devons nous dépêcher parce que la nuit tombe tôt et que nous devons rentrer à la maison. Santé !", plaisante Gilbert.

Les festivités dans la région du Pays mosan se déroulent toutes en concertation avec les bourgmestres. De l’autre côté de la frontière, aux Pays-Bas, de nombreux événements similaires ont été annulés en raison des taux d’infection élevés au covid.

Pourquoi le 11 novembre?

Le nombre onze joue un rôle important dans le symbolisme du carnaval, comme il est pratiqué aux Pays-Bas et dans certaines villes flamandes. Le prince de la cérémonie est accompagné d'un conseil de onze personnes. Le Conseil des Onze se réunit pour la première fois après le carnaval le 11 novembre à 11h11 du soir.