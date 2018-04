Flagey: les terrasses devront être rangées dès 1h du matin

Début mars, la bourgmestre d'Ixelles Dominique Dufourny annonçait que, dorénavant, la consommation d'alcool serait prohibée sur la voie publique entre minuit et 8 heures dans le quartier Flagey, même aux terrasses des établissements.

Suite à la levée de bouclier des commerçants du quartier, qui craignent perdre des clients, la bourgmestre d'Ixelles a assoupli la mesure au sujet du rangement des terrasses. A 1 heure du matin et "non plus à minuit, (...) les terrasses devront être rentrées par les gérants visés par l’arrêté interdisant la consommation d’alcool sur la voie publique", annonce le cabinet de la bourgmestre via communiqué.

"Rien ne change en revanche en ce qui concerne la voie publique en tant que telle", précise le communiqué. Dès minuit, "en dehors des terrasses des établissements, il sera toujours interdit jusqu’au 31 octobre de consommer de l’alcool sur l’espace public dans le périmètre visé par l’arrêté (Place Flagey, Ste-Croix, Etangs, rue du Belvédère,..)".

Une nouvelle rencontre avec les commerçants et une ré-évaluation de la situation est prévue fin mai.