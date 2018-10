Financement citoyen: 4 nouvelles centrales hydroélectriques

Emissions zéro, une coopérative active dans la production d'énergie renouvelable, lance un appel aux citoyens: 415.000€ doivent encore être récoltés pour financer la construction de 4 nouvelles centrales hydroélectriques.

Ce projet d'un coût total de 1,65 millions d'euros comprend 2 volets.

Le premier est le rachat de la centrale hydro-électrique de Monceau-sur-Sambre. En activité depuis 2017, elle appartient aujourd'hui à la société privée Hydro-B et elle fournit 570 ménages en électricité. Le deuxième pan du projet est la construction de quatre nouvelles centrales: trois en Basse-Sambre (Roselies, Auvelais et Marcinelle) et une sur l'Ourthe (Angleur). Au total, ce projet permettra de produire 11.500 MW, de quoi alimenter 2.700 ménages en électricité garantie sans émissions de C02.

Durée de vie entre 40 et 50 ans

L'avantage d'une centrale hydroélectrique, par rapport à une éolienne, est sa longévité: entre 40 et 50 ans (contre 25 ans pour une éolienne). La performance d'une centrale hydroélectrique varie en fonction des conditions climatiques: elle doit s'arrêter en cas de sécheresse ou de crue. Le projet d'Emissions Zéro exploitera les derniers grands sites fluviaux belges disponibles.

Encore 415.000€ à récolter

Pour financer une partie de ce projet, la coopérative ouvre à la souscription de parts sociales. 410.000€ sur les 825.000€ nécessaires ont déjà été récoltés. Emissions Zéro a jusque fin novembre pour rassembler les 415.000€ manquants. Le projet doit être lancé fin 2018 pour respecter le cahier des charges.

Emissions Zéro est une coopérative qui compte 1.800 membres. Elle investit dans des projets d'énergie renouvelable: éoliennes (à Dour-Quiévrain), biométhanisation (Ochain), panneaux photovoltaiques (sur le toit de l'Entreprise de travail adapté ENTRA à Heppignies, notamment) et centrales hydroélectriques.