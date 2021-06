Fin juin, c’est l’heure du rangement et des cadeaux pour les enseignants

Les cours sont terminés, les cahiers sont fermés. Il reste à ranger les classes et faire du tri. C’est le signe que l’année scolaire touche à sa fin. Dans l’école maternelle et primaire de Saint-Joseph à Soumagne, c’est l’engouement des derniers jours. Les élèves en profitent aussi pour gâter la maîtresse.

Éline, Clément, Martin et presque tous les élèves de la classe ont gâté Madame Opdelocht, leur maîtresse de 2e primaire. Chacun y a été de sa petite ou grande attention. Une bouteille de vin, des fleurs, du parfum, des savons, des cartes… Le bureau de la maîtresse est envahi de cadeaux. La professeure est émue, et même gênée, par toutes ces marques d’affection.

Les élèves et professeurs tournent une page avant d’en ouvrir une nouvelle l’an prochain mais non sans un petit pincement au cœur. Aurélie, une des élèves un peu émues de quitter sa maîtresse, explique qu’elle lui a offert des boucles d’oreilles et une bougie pour la remercier pour cette année qui était “la meilleure du monde”. Elle est triste de quitter sa classe mais affirme déjà qu’elle se réjouit d’entrer dans la nouvelle pour apprendre toujours plus.