Fin du Plan d'urgence communal à Beauraing après le passage de la tornade

Le comité de coordination mis en place après le passage d'une tornade qui a fait d'importants dégâts, samedi soir à Beauraing, a décidé de désactiver le Plan d'urgence communal au vu de l'évolution positive de la gestion des conséquences, a indiqué lundi matin la Ville de Beauraing.

L'intervention des services de secours et d'Ores, le gestionnaire de réseaux de distribution d'électricité et de gaz en Wallonie, a permis d'une part le dégagement des rues sinistrées et, d'autre part, de procéder au raccordement progressif des habitations habitables. Pour les maisons devenues inhabitables, toutes les demandes de relogement ont été traitées positivement par la commune.

Les gestionnaires du réseau d'alimentation d'eau ont par ailleurs confirmé qu'une solution a été apportée aux problèmes rencontrés en début de crise.

Enfin, un premier tronçon de la rue de Rochefort a été rouvert à la circulation et les autres voiries concernées seront progressivement rouvertes dans les prochaines heures. "Les services de police resteront actifs dans le cadre de la surveillance des bâtiments sinistrés et le comité de coordination restera attentif, dans les prochaines heures, à tout besoin qui pourrait survenir", a conclu la Ville.