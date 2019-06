Fin des pesticides dans les parcs wallons : l'expérience de Remicourt

Depuis ce premier juin, l’utilisation des pesticides est interdite dans l’espace public en Wallonie. Parcs et bordures de route doivent à présent être gérés sans produits phytosanitaires.

Les communes avaient cinq ans pour se mettre en conformité, une période de transition. La commune de Remicourt, en Province de Liège, a commencé à limiter sa consommation de pesticides en 2014. Aujourd’hui, l’objectif " zéro phyto " est donc atteint.

Apprendre à tolérer les herbes spontanées

Chaque année, la commune a diminué de 20% les surfaces traitées aux produits chimiques. Il a fallu " apprendre à tolérer les herbes spontanées ", raconte Julien Mols, conseiller en environnement à la commune de Remicourt.

Pour les jardiniers communaux, cela passe par un changement en profondeur des méthodes de travail. " Quand vous aviez un espace à tondre sur une grande superficie, cela prenait du temps et ce n’était pas forcément nécessaire ", explique Julien Mols. " Aujourd’hui on tond seulement une partie de la surface, là où c’est nécessaire pour que les enfants puissent jouer. Cela permet de dégager de la main-d’œuvre pour désherber mécaniquement d’autres endroits. Par exemple les abords de l’Hôtel de ville qui doivent rester très soignés. Comme on ne peut plus utiliser de produits phytosanitaires, cela prend du temps ".

Une autre mesure consiste à changer le revêtement de sol par endroits. " Plutôt que d’avoir des graviers où l’on devra enlever toutes les mauvaises herbes à la main, on va enherber ces parcelles et les tondre. C’est plus rapide ", détaille le conseiller environnement.

Des changements qui n’ont pas manqué de faire réagir les habitants de la commune, comme le relate Julien Mols. "Un jour, un riverain me téléphone. Il a été se recueillir au cimetière et m’explique que c’est plein de crasses. Je lui demande s’il y a des cannettes ou un dépôt clandestin. Il me répond : non mais c’est plein de mauvaises herbes."

C’est de l’espace que l’on redonne à la vie

Il a donc fallu sensibiliser à la démarche et convaincre les plus récalcitrants : " le cimetière va devenir un parc où l’on pourra se promener et se recueillir. Un espace verdoyant au lieu d’avoir quelque chose de très minéral comme on l’a toujours connu. ".

Le rendu final est évidemment affaire de goût. Mais au-delà des considérations esthétiques, cette nouvelle réglementation vise bien sûr à préserver l’environnement. "Toutes ces fleurs sauvages qui poussent de manière spontanée dans des petits coins c’est de l’espace que l’on redonne à la vie, à la biodiversité", rappelle le conseiller environnement. "Des insectes pollinisateurs en grand danger pourront ainsi trouver çà et là des fleurs à butiner. "