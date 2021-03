Fin de la grève à la prison de Saint-Gilles

Le personnel de la prison de Saint-Gilles a repris le travail normalement ce vendredi à 14h00 après avoir obtenu que l’ensemble des détenus des ailes A et B soit à nouveau testé pour le Covid-19, a annoncé dans l’après-midi Joachim Vermaeren, délégué syndical CGSP. Les travailleurs avaient débrayé jeudi à 14h00 pour protester contre les mesures sanitaires prises après la détection de nouveaux détenus positifs à la Covid-19. Les grévistes avaient annoncé que leur mouvement durerait à tout le moins jusqu’à vendredi 14h00.

Les deux ailes vont être testées deux fois et le premier dépistage est réalisé ce vendredi. "Si des résultats sont positifs, des mesures complémentaires devraient être prises", rapporte le syndicaliste. Depuis dimanche, les ailes A et B sont partiellement en quarantaine. Un "contact tracing" a été mis en œuvre. Les premiers tests Covid-19 réalisés dans l’aile A étaient tous négatifs. "Un détenu de l’aile A a été transféré à la prison d’Ittre, où il a été testé positif à son arrivée", note Joachim Vermaeren. "Il a été en contact avec un chef de réfectoire à la prison de Saint-Gilles, qui a lui aussi été testé positif". Par ailleurs, un détenu de l’aile B qui travaille comme servant a été testé positif. Il a été placé en isolement médical. "La direction a en conséquence fait un 'lockdown' partiel de l’aile B mais on demandait un 'lockdown' complet des ailes A et B, car ce détenu avait eu des activités communes avec d’autres servants", motive le syndicaliste. "La prison de Saint-Gilles retourne au fonctionnement normal en ce qui concerne l’équipe du personnel de l’après-midi ce vendredi", a confirmé l’administration pénitentiaire. "Il n’y a plus de remarque, ni de mouvement quant aux mesures sanitaires et au régime mis en place pour gérer la situation".