Fin de l'occupation à NLMK Clabecq, le travail reprendra dès que possible

La direction de NLMK a annoncé dans un communiqué la fin de l'occupation du site, et la reprise de l'activité au plus vite. Les travailleurs étaient appelés à voter l'accord trouvé entre syndicats et direction mercredi passé : ils ont été 65% à se positionner favorablement, 33% à refuser et 2% de votes nuls. La direction avait donc appelé les parties impliquées de "suivre la volonté exprimée par la majorité".

"La situation a pu être débloqué ce lundi grâce à la médiation permise par les bourgmestres de la région", précise la direction dans le communiqué. "L'intention de la direction est de pouvoir reprendre les activités et permettresà chacun d'accéder à son poste de travail le plus vite possible, pour certains dès demain." a déclaré Peter Selback, CEO de NLMK Clabecq. Le site était à l'arrêt depuis un mois.