Février sans supermarché: un effet d'aubaine pour le commerce local?

Un mois sans aller dans une grande surface : c'est le défi lancé aux consommateurs à l'occasion de "Février sans supermarché". Venue de Suisse et transposée pour la première fois en Belgique cette année, l'opération militante vise à privilégier les producteurs et petits commerces locaux. Alors que le mois de février touche à sa fin, quel bilan tirer de cette opération ? Petit sondage dans quelques commerces locaux.

Oh, on est facilement à un quart de chiffre d'affaires en plus. C'est très très impressionnant.