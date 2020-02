Feu vert pour le nouveau siège de la RTBF à Bruxelles

Le permis d’urbanisme des futurs bureaux de la RTBF a été octroyé, annonce ce jeudi matin le cabinet du secrétaire d’Etat bruxellois en charge de l’Urbanisme, Pascal Smet. Le nouveau bâtiment s’élèvera sur six étages et comprendra une superficie de plus de 38.000 m². À terme, il sera niché au cœur d’un tout nouveau quartier conçu pour accueillir de nouveaux sièges de marques médiatiques. La VRT prévoit également de construire son siège sur le site mais n’a pas encore finalisé son projet. Le tout nouveau quartier Mediapark comprendra à l’avenir de nouveaux logements, des écoles, des crèches et des commerces.

Feu vert accordé pour le nouveau siège de la RTBF à Bruxelles - © Tous droits réservés Feu vert accordé pour le nouveau siège de la RTBF à Bruxelles - © Tous droits réservés Un bâtiment sobre et lumineux Le nouveau siège de la RTBF se présentera sous la forme d’un bâtiment carré de six étages, d’une hauteur de 30 m. Au sein de la structure, il y aura plusieurs décors différents. Le cœur de la production de contenu, la "newsroom" se situera aux étages 3 et 4. Les espaces plus classiques utilisés par les services administratifs de la RTBF s’organiseront en duplex dans les étages supérieurs. Au cœur du bâtiment, des terrasses couvertes de verdure sont prévues dès le 3e étage en s’élargissant ensuite petit à petit pour laisser entrer la lumière naturelle. Sur le toit, trônera une vaste terrasse collective largement verdurisée.

Des équipements pour une production numérique Le défi des médias réside depuis quelques années déjà dans leur transition vers le numérique et les nouveaux supports médiatiques. Les équipements et les infrastructures du nouveau bâtiment devraient être en phase avec cette réalité. "Par la construction de ce nouveau bâtiment Mediasquare, la RTBF va se doter d’un nouvel outil de travail performant en termes de durabilité et de modularité. Son architecture fait la part belle aux espaces vitrés et démontre notre volonté d’ouverture. L’environnement ergonomique, convivial, lumineux favorise les échanges, le travail collaboratif, la créativité au sein de l’organisation. L’important volet d’équipement technologique et l’implémentation d’une nouvelle infrastructure IT vont permettre une capacité de production 100% numérique", explique Jean-Paul Philippot, le directeur général de la RTBF. Il aura fallu plus de deux ans aux permis d’urbanisme pour être accepté par la Région après certaines modifications.