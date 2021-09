Fêtes de Wallonie seulement autorisées aux vaccinés à Andenne ? La commune fait marche arrière et ne demande que le Covid Safe Ticket

Néanmoins, le collège communal a décidé ce mardi de restreindre davantage l’accès à l’événement en exigeant un certificat de vaccination valide et complet, excluant de ce fait les tests PCR négatifs ainsi que les certificats de guérison. Une mesure discriminatoire qui ne respecte pas les règles sanitaires européennes et fédérales.

Pour le bourgmestre, la vaccination est la seule solution

Un avis partagé par le bourgmestre, pour qui la vaccination est un outil indispensable pour notre société. Contacté par la RTBF, il déclare : "Je crois que la vaccination est la seule solution et je ne comprends pas qu’une partie de la population, pour des raisons le plus souvent incompréhensibles, refuse une solution très simple et qui leur facilite la vie."

Et d’ajouter : "C’est vrai qu’il y a maintenant, et je le ressens, de plus en plus une exaspération des non-vaccinés à l’égard des activistes antivax qui manifestent et qui font tout pour empêcher que l’on sorte de cette pandémie. Que certains ne soient pas vaccinés parce que ce n’est pas obligatoire, c’est leur droit. Mais malheureusement pour eux, ils s’exposent à devoir solliciter un test PCR tous les trois jours pour pouvoir assister à des événements. C’est quand même beaucoup plus simple d’être vaccinés."

Le Covid Safe Ticket sera donc demandé pour rentrer dans les zones d’activités où seront donnés les concerts et animations. Ces deux zones seront installées sur la Place des Tilleuls et l’esplanade de la promenade des Ours.

La braderie et les activités prévues en dehors de ces zones seront accessibles à tous, sans Covid Safe Ticket.